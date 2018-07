Mónica Hoyos: "Cuando vas a una entrevista no te pueden humillar como me hizo Lydia Lozano"

En los desfiles de la MBFW se están celebrando estos días en Madrid, nuestros compañeros de Exclusiva Digital se han encontrado con Monica Hoyos, que asistía a la presentación de la nueva colección de Hannibal Laguna.



Varios medios se acercaron hasta la ex mujer de Carlos Lozano quien al ser preguntada sobre su ex marido dijo que "Yo ya no espero ninguna llamada ni tengo que hacer ninguna llamada a Carlos".



Preguntada sobre su intervención la semana pasada en ¿Sábado Deluxe' y el rifirrafe que tuvo con los colaboradores, sobre todo con Lydia Lozano, nos cuenta:

"Cuando te sientas en una entrevista por primera vez durante mucho tiempo, no puedes empezar humillando al invitado como hizo Lydia. En esos momentos tenían ganas de show y empezaron así. ¿Como llamas a cuando en televisión te hacen algo como el mobing en el trabajo? ¿Pero señora, que se ha tomado (por Lydia)?"