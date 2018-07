Kiko Matamoros asiste al final a la boda de su hijo Diego y descalifica a su ex cuñada Mar Flores

Este viernes 13 de julio contraía matrimonio en El Escorial (Madrid) Diego Matamoros, el vástago mayor de Kiko Matamoros.



Hasta el último minuto se desconocía si finalmente el colaborador de 'Sálvame' acudiría al enlace de su hijo mayor, habido en su primer matrimonio con Marian Flores, dada la mala relación que mantienen ambos -cómo se ha podido ver públicamente en televisión, en programas por los que han cobrado importantes sumas de dinero- y por la mala relación que mantiene Diego con Makoke, la actual mujer del defraudador de Hacienda.



Pero poco antes de las 20 horas, según recoge Exclusiva Digital, Kiko Matamoros llegaba en un espectacular y llamativo deportivo verde oscuro con asientos tapizado en cuero blanco y era entrevistado por el reportero de 'Sálvame' e intimo amigo de Terelu Campos, Kike Calleja.



Al conocer la ausencia en el último momento de Mar Flores, tía materna de Diego y ex cuñada de Kiko Matamoros y de quien en su momento fue su representante, quien había declinado asisitir al evento para que así fuera Kiko Matamoros, el defensor de la audiencia de 'Sálvame' cargaba sin ningún tipo de escrúpulos contra su excuñada:

"Ésta tiene más cara que espalda, no viene aquí porque no tiene un millonario invitado que pescar esta noche"

Por otro lado nada nuevo en su estilo. El personaje aclaraba que había decidido ese mismo día tan solo unas horas antes del enlace, que iba a acudir. "Solo lo sabían Makoke, mi hija Laura y Anita, ni siquiera lo sabía mi hijo", afirmaba desmintiendo a la modelo.



Asimismo añadió que "al final ha pesado más el medir los daños que podría hacer, incluso a mí. Me podía arrepentir toda la vida". Sin embargo, no cree que esto sirva para que haya un acercamiento: "No creo que esto sea un punto de inflexión".