Monumental batacazo de Mila Ximénez como diseñadora de joyas

Siempre lo dicen nuestros amigos y compañeros de Exclusiva Digital: "zapatero a tus zapatos". Algunos famosos se creen que su populismo televisivo les capacita para ser imagen o lanzar líneas de determinados productos, sin caer en la cuenta que quizá su imagen no sea la adecuada o un buen reclamo para ello.



Esto es lo que parece le ha ocurrido a Mila Ximénez que lucía radiante el pasado mes de noviembre del 2017 en la presentación de una nueva aventura empresarial que no tenía nada que ver con el mundo de la televisión aunque esta le sirviera como plataforma de lanzamiento: Se había hecho diseñadora de joyas.

Pero como recoge la revista Semana, la colaboradora de 'Sálvame' no pensaba en ese momento que nueve meses después su aventura se iba a ir al 'garete' y lo que comenzó con una buena acogida aquel día (obviamente arropada por sus compañeros y amigos y gente de prensa) , se iba a convertir en un estrepitoso fracaso.



La joyas o bisutería de Mila Ximénez, en colaboración con Marinaro, ya no se encuentran en el mercado porque han sido retiradas debido a la escasa demanda.



Se trataba de piezas exclusivas creadas a base de piedras preciosas que ella misma había diseñado con la ayuda de Gustavo Marinaro, un artista argentino afincado en España, y que puso esta línea de joyas a la venta en sus tiendas.



Un fracaso para Mila Ximénez, tal y como ha desvelado Jaleos. Además no es solo que las hayan eliminado del mercado, la colaboradora de ‘Sálvame' ya no las muestra ni presume de ellas en televisión y en redes sociales como hacía anteriormente cuando todavía estaban a la venta.