Feroz ataque de Mila Ximénez contra Diego Matamoros: “Es bastante más traidor que su padre”

Como no podía ser de otra forma, este lunes en 'Sálvame' se ha tratado la boda de Diego Matamoros y Estela, celebrada el viernes pasado en El Escorial (Madrid). Un enlace en el que en un principio no iba a asistir el padre del novio, Kiko Matamoros, y que en el último instante apareció y aprovecho para dedicar unas feas y desagradables palabras a su es cuñada Mar Flores, tia materna de su hijo



Mila Ximénez ha sido la más guerrera en cuanto al tratamiento que ha dado sobre la boda y la familia Matamoros, no guardándose calificativos despectivos para ninguno.



"El que más me ha defraudado de toda esta pandilla es Diego Matamoros y Laura igual", así comenzaba Mila Ximénez su disertación según recoge Exclusiva Digital. Un duro ataque contra el hijo mayor de Kiko Matamoros.



Según la ex mujer de Manolo Santana, Diego es un negociador pésimo y no va de frente: "Ha utilizado a su hermana y a todo el mundo para que Kiko fuera a la boda". Pero además, ha sido muy crítica con su forma de ser: "Es un traidor, vende a quien le dé la gana al mejor postor".

La sexagenaria colaborador añadía "Diego es un magnífico sucesor de su padre, negociando es más cutre que su padre y, fundamentalmente, es bastante más traidor que su padre", valora que su padre Kiko "al menos va de frente". "Diego va de niño abandonado, 'mi padre no me quiere'...Pero el que ha estado ahí pico y pala con el padre es Diego. Diego Matamoros es un negociante", insistía en su habitual tono de enfado Ximénez.