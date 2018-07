Brays Efe, 'Paquita Salas': "Me sentí indignado con las declaraciones de Corinna sobre el Rey Emérito"

Este martes 17 de julio tenía lugar en el cine Capitol de Madrid, la Premiere Mundial de 'Six Dreams', la primera producción original de Amazon Prime Vídeo en España.



Al evento asistieron multitud de rostros conocidos, entre los que se encontraba Brays Efe, 'Paquita Salas', de plena actualidad por el éxito cosechado por su serie en Netflix y próxima participación en 'Tu cara me suena'



Nuestros compañeros de Exclusiva Digital, Almudena Terán y José Luis Márquez, entrevistaron al actor. Al tratarse de una producción televisiva sobre el fútbol, preguntaron a Brays sobre el recién terminado Mundial de Rusia: "Yo, como maricón, se me partió el corazón con la final entre Francia y Croacia. No sabía con quien ir, quería que ganaran los dos"



Sobre la emisión de 'Paquita Salas en Netflix el actor afirma que

"En Netflix están muy contentos con el resultado. No miden la audiencia en la forma habitual, pero los comentarios son muy positivos. También nos están escribiendo de países de Sudamérica diciendo que les gusta mucho"

En realción con la ausencia de los Javis en la próxima edición de 'OT', cuenta que

"Los Javis están muy ocupados, son creadores y han tenido que dejar OT por sus numerosos compromisos, entre ellos la coincidencia con el rodaje de la tercera temporada de 'Paquita Salas'"



En cuanto a la actualidad y su tuit sobre Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, se reafirma: "Me sentí un poco indignado con las declaraciones de Corinna sobre el Rey Emérito"



Por último y en relación a su próxima participación en la 7ª temporada de 'Tu cara me suena', nos comenta: "Tengo muchas ganas de que llegue ya y comenzar. Me encanta el casting y los compañeros con los que voy a estar"