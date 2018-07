Bustamante y Yana Olina derriten de pasión y sexualidad el plató de 'Bailando con las estrellas'

Parece que les ponen los temas a propósito. David Bustamante y su compañera de baile Yana Olina tuvieron que bailar la banda sonora musical de la película '50 Sombras de Grey' y claro, saltaron chispas.



Hasta tal punto fue pasional y sentida la interpretación que hizo la pareja que Isabel Pérez, miembro del jurado, afirmó que era la actuación "más sexual' de la pareja en lo que llevamos de programa.



Según recoge Exclusiva Digital, el cantante y la bailarina se entregaron al completo mientras al ritmo de la versión de 'Crazy in love' que Beyoncé hizo para la banda sonora de 'Cincuenta sombras de Grey'.



Una actuación que llegaba después de que Bustamante cometiera un pequeño fallo en la coreografía de su primer baile que le dejó un poco afectado (recordemos que ahora cada pareja realiza dos bailes). Se notaba que David estaba algo nervioso cuando salió al escenario para bailar la salsa 'Ahora quién' y esa tensión le jugó una mala pasada cuando tuvo que levantar a Yana para realizar un porté. Fue entonces cuando le temblaron las fuerzas y no pudo subirla por encima de su cabeza hasta el último momento. Un detalle que observaron los miembros del jurado pero al que no dieron importancia ya que la pareja volvió a intentarlo de nuevo y les salió a la perfección



Por otro lado, la penúltima gala del programa que presentan Roberto Leal y Rocío Muñoz, finalizó con la difícil decisión del jurado de eliminar a otra pareja. Amelia Bono y Ruben no estaran en la gran final