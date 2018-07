Brutal accidente de tráfico de la Pelopony en Miami

La Pelopony acumula fatalidades, La cantante, bailarina y ex colaboradora de 'Cazamariposas' ha sufrido un grave accidente de tráfico al otro lado del Oceano Atlántico.



Según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, los hechos tenían lugar en la famosa Avenida Brickell de Miami, ciudad a la que se ha ido a vivir la ex concursante de 'Supervivientes 2014' para intentar rehacer su vida personal y profesional tras la ruptura sentimental que sufrió al descubrir que su novio le era infiel con otras mujeres en su propia cama.



Ha sido ella misma quien ha relatado el accidente en su cuenta oficial de Instagram pocos minutos después de haber estado a punto de sufrir graves lesiones o incluso pero, perder la vida.

"Este año me está pasando de todo, madre mía. Yo me voy a morir ya en breve, porque después de lo de hoy... he visto toda mi puta vida pasar en un segundo"

escribía Pelopony, que explicaba que todo sucedía mientras disfrutaba con un chico que conoció a través de una conocida aplicación para ligar.

"Iba tan contenta, con mi cita del Tinder, súper guay todo y de golpe me pasa esto y, no sé... me he quedado subnormalizada por la situación",

declara la cantante. Pelopony aclara que iba de copiloto en el coche circulando por la Avda. Brickell, una de las calles mas importantes y transitadas de Miami, cuando vio como un Porsche se dirigía hacia ellos a gran velocidad.



La causante del accidente, parece que conducía bajo los efectos del alcohol y se habría saltado un semáforo yendo a chocar contra ellos.

"Si no llegamos a tener airbag, nos matamos"

"El coche olía a quemado, le pegaba patadas con el tacón a la puerta y la puerta no se abría"

decía Pelopony que vivió una segunda mala experiencia en el hospital. Allí sufrió un ataque de ansiedad y la atención médica no fue la que ella esperaba: "Por ser española me hablaban súper mal, me decían que esto no es España", añadió Pelopony, que hace unas semanas presumía de Estados Unidos como uno de los mejores lugares del mundo y de Donald Trump como "un gran presidente que cuida a los ciudadanos".