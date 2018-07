El nuevo frente de Mila Ximénez: Ahora contra su compañero de aventura empresarial

Tras el problema que tuvo Mila Ximénez con Mónica Gil Manzano, conocida ya popularmente como "la estafadora de famosos" y haber sido noticia el fracaso de su aventura empresarial como diseñadora de joyas., ahora la colaboradora de 'Sálvame' tiene un nuevo frente al pelearse con otra persona en quien confiaba, Gustavo Marinaro, el diseñador con quien lanzó su colección de joyas.



La ex mujer de Manolo Santana ha tomado la drástica decisión de dar por finalizados todos los lazos que le unían a Marinaro, tanto a nivel personal como profesional, razón que explicaría lo que explicaría los enigmáticos mensajes que ha escrito en sus redes sociales durante los últimos.



"solo deseo no volver a encontrarme nunca más con vosotros. Que la vida os lleve con las indicaciones del mapa que habéis elegido en vuestra ruta", fue uno de ellos



Según recoge Exclusiva Digital, hasta el momento ninguna de las dos partes implicadas se ha manifestado sobre lo que les ha ocurrido para esta situación de aparente no retorno, sea lo que haya sido ha tenido que ser grave ya que según asegura el diseñador; "las joyas fueron desmontadas y, por supuesto, no serán vendidas".



El pasado lunes Mila daba la primera pista sobre algo extraño que la había sucedido subiendo a Instagram una imagen de un fotomontaje de Mónica Gil y Gustavo Marinaro con el mensaje: "Solo deseo no volver a encontrarme nunca más con vosotros. Que la vida os lleve con las indicaciones del mapa que habéis elegido en vuestra ruta".





Aunque poco después se arrepentía y borraba la publicación anterior para colgar otras algo menos explícitas que decían:

A ambos os di lo que tenia. Sin vosotros, tengo más. El océano de la honestidad sin límites Una publicación compartida de Mila (@milaximenezoficial) el 16 Jul, 2018 a las 1:45 PDT "A ambos os di lo que tenía. Sin vosotros, tengo más. El océano de la honestidad sin límites"; "mi recuerdo te dolerá cuando entiendas el significado de la palabra valorar" o "este es mi escenario. El vuestro ni lo sé ni me importa. Pero esta luz me la he ganado a golpes de trabajo y honestidad".

Una publicación compartida de Mila (@milaximenezoficial) el 16 Jul, 2018 a las 1:48 PDT

Veremos cómo termina al final esta historia de joyas, intereses económicos y malos resultados ya que seguro que no finaliza así.