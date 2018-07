La encerrona en directo de 'Sálvame' a Raquel Mosquera

Raquel Mosquera visitaba ese jueves el plató de 'Sálvame', donde algunas de sus colaboradoras suele ponerle las cosas difíciles.

Tras acusar Belén Rodríguez a la peluquera haber "sido despiadada culpando a Rocío Carrasco de la muerte de su padre Pedro Carrasco" continuaban las sorpresas, desagradables para la ex superviviente.

Ángela, quien afirma haber sido su socia y que le reclama judicialmente 23.000 euros, se presentaba "por sorpresa" sin haber sido invitada en los estudios de Telecinco en Fuencarral.

Según recoge Exclusiva Digital, su presencia creaba un gran malestar a Raquel Mosquera y a su representante, que estaba en la sala vip del programa viendo como se desarrollaba su participación, y pedía a través del director de 'Sálvame', David Valldeperas que su representada se marchara del plató por no estar previsto en contrato la presencia de esta señora.

Como no podía ser de otra forma, el director del programa del aseguraba que la visita de Ángela no estaba ni prevista ni programada. Según afirmo la demandante, al ver a Raquel en el programa, tomó la decisión de llamar a un taxi (que le costó 42 euros) y presentarse en Telecinco para enfrentarse cara a cara con ella, pero eso era precisamente lo que no estaba dispuesta a hacer la viuda de Pedro Carrasco, aunque al final no solo no se fue del plató sino que volvió a dar su versión de los hechos que reclama su presunta ex socia.

Mosquera puntualizó que es ella quien se encarga de pagar todos sus negocios. Es decir, que nunca ha tenido ni tiene socios. Sobre la relación que dice Ángela han tenido, afirmó que "Con esa persona solo hablé para hacer una colaboración. Yo quería hacer un contrato en firme con su asesor y con la mía. Pero quedábamos con ella y nos dejaba plantados, porque no quería formalizar nada".

Por otro lado Maria Patiño, fuera de plató, pedía a Ángela que le mostrara los documentos que confirmaran su versión, algo a lo que esta mujer se negó

El asunto finalizaba con Mosquera adelantado sus próximos movimientos sobre este tema: