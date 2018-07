Noche de cuernos y traiciones en 'Sábado Deluxe'

Sofía Suescun, ganadora de la última edición de 'Superviviente', acudía a 'Sábado Deluxe' para someterse al polígrafo de Conchita o 'PoliDeluxe'.



Como no podía faltar el perejil del plato de Sofia que ha sido desde hace meses su novio o ex novio Alejandro Albalá, el programa hacía un duplex en directo con el joven para que escuchase y se pronunciase sobre las respuestas que daba la de Navarra.



Alejandro dejaba claro desde el comienzo de la conexión que ya no era novio de Sofía, pero a pesar de ello su cara se transformaba por completo cuando ha escuchando el veredicto de la infernal máquina de Conchita.



Según recoge Exclusiva Digital, María Patiño le pedía a Albalá que escuchase la respuesta a la pregunta ¿Ha mantenido Sofía relaciones íntimas con otro hombre que no sea Alejandro Albalá desde que volvió de 'Supervivientes'? La respuesta era brutal



La relación de Sofía Suescun y Alejandro Albalá pendía de un hilo desde la primera semana que comenzó 'Superviviente', pero el protagonismo que le dieron a Albalá parece que hizo que se mantuviera más o menos viva. Pero si hace unos días protagonizaban un durísimo enfrentamiento en 'MyH', (lugar adecuado para que estén ambos) ahora la pareja parece estar muy lejos de reconciliarse, más aún después de lo que ha contado la exsuperviviente: "He visto el vídeo de una chica en el que aparece con Alejandro en un coche, volviendo de fiesta". Además, Sofía explicaba que la noche anterior "Alejandro se lo pasó muy bien en una casa con tres chicas".



"¿Te arrimaste a Alejandro porque estabas perdiendo parte de tu fama, tal y como ha expresado él?", posiblemente una de las preguntas que se esperaban



Sofía respondía que no, pero el polígrafo de Conchita ha desvelado que la exsuperviviente miente, pero ella es muy rápida y tiene salida para todo: "El polígrafo se equivoca, en ese momento yo estaba a tope de bolos".