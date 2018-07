Indignados haters de las RRSS piden que se boicotee 'Viva la vida' por la entrevista a Juan José Padilla

El torero Juan José Padilla, que resultó gravemente cogido por un toro hace unos pocos días levantándole todo el cuero cabelludo y dejando al descubierto la mitad de su cráneo, acudió este domingo al programa 'Viva la vida' para ser entrevistado por Toñi Moreno



El hecho de que el programa que produce Cuarzo haya llevado a su plato a quien muchos (equivocados o no) califican como "torero franquista", ha levantado una gran polémica en redes sociales y muchos han cargado contra su presencia en el programa de las tardes del fin de semana en Telecinco



Según recoge Exclusiva Digital, además, algunos espectadores han amenazado con dejar de ver el programa y lo han expresado con el hastag #VivaLaVida119.



De nuevo surge la polémica entre quienes consideran que matar a un toro en una plaza de toros es un asesinato, ya que llaman asesinos a los toreros, y quienes definen el toreo como arte.



No obstante nos parece una salida de tono y de formas que en un país en el que nos vanagloriamos de ser demócratas, no se permita ni opinar ni que te gusten según que cosas, pero los españoles somos así, (algunos)



Esto son ejemplos que se pueden leer en Twitter:

Hola @tmorenomorales lo llevar a un torero franquista es un rotundo NO, que te puede dar pena lo que le haya pasado, pero analiza los valores que representa. Deberías haberte negado. Última vez que pongo tu programa, yo y muchos. #VivaLaVida119 — loscukis (@los_cukis) 22 de julio de 2018

#vivalavida119 No entiendo cómo llaman maestros a los toreros, los maestros son los que enseñan y lo que hacen los toreros es asesinar animales. — Besay García (@BesayYcia) 22 de julio de 2018