David Valldeperas estalla contra los colaboradores de 'Sálvame': "¡Estamos dando un espectáculo lamentable!"

No es ninguna novedad que el plató de 'Sálvame' se convierte cada tarde en un 'gallinero' en el que todos los colaboradores no dejan de hablar, pisándose unos a otros porque la idea es que el que menos hable se queda sin su silla de trabajo. Pero el problema no es que hablen todos a la vez pisándose unos a los otros, el mayor problema es el volumen de voz que utilizan, a voz en grito a veces desencajándose la mandíbula.



Tal es el guirigay que se forma en muchas ocasiones que si quiera ellos mismos son capaces de oírse y entenderse, lo que a veces deriva en enfrentamientos personales



Según recoge Exclusiva Digital, Uno de estos momentos se producía este lunes y el director, David Valldeperas, no ha aguantado más y se veía obligado a intervenir diciéndoles de manera muy tajante:

"¡¿Podemos ser capaces de hablar uno a uno sin pisarnos?! Porque estamos dando un espectáculo lamentable a la gente que nos está viendo. Es que no os veis. Hablad y comunicaos como personas, emisor receptro, escuchad lo que dice el de enfrente y responded, no se entiende nada y se trata de que la gente que nos está viendo se entere"

Por otro lado espectáculo que sin el no haría la audiencia que hace 'Sálvame', así que entendemos a Valldeperas perfectamente, pero apostamos a que hoy seguirá todo exactamente igual.