María Patiño como una poseida contra Belén Esteban en el 2002, cuando no eran amigas de 'cuchipandi'

Corría el mes de enero del 2002 cuando Jordi González se incorporaba a Antena 3 para presentar el programa 'Abierto al anochecer'. Un formato que permaneció 10 meses en emisión y que transcurrido el tiempo se transformaría en '¿Dónde está corazón?'



Por aquella época ya andaba una joven Maria Patiño, con el pelo rizado encrespado, preguntando y encarándose a veces con algunos de los invitados que iban al programa que parecía que se representaba en un loft neoyorquino por el diseño de su plató.



Como recuerda Exclusiva Digital, otra habitual entonces de acudir a los platós televisivos de todas las cadenas era Belén Esteban, quien aún no era colaboradora de ningún programa y fue a 'Abierto al anochecer' acompañada de Oscar Lozano.



La usuaria de Twitter @GiselaFutbolera ha recuperado unos minutos de aquel momento y lo ha compartido con los usuarios de la red social del pajarito.



En la pieza podemos ver a una entrevistadora y una entrevistada con 16 años menos, y casi sin los rasgos físicos que tienen en la actualidad, ya sea por el paso del tiempo o el paso por el quirófano estético.



La conversación, por decir algo, que ambas mantienen transcurría así:

María Patiño a Belén Esteban: "Ya estoy harta de vender la historia de madre de niña tal, ya estoy hartad e que te metas con todo el mundo, de tus gritos, porque grites más que nadie dejes a la gente tirada. Ya estoy Belén, se acabó. ¿Entendido? ¡Ya estoy harta! ¡Se acabó! ¡Ya está bien, ya está bien!. Hay que ser un poco más humilde que tú estas aquí sentada gracias a Jesulín ¿Entendido? porque has tenido una hija con él. Y tienes que se más humilde y dejar de ir por ahí como si fueses la estrella de, de...

Belen a Patiño: "Sabes lo que necesitas? Alguien que te quite las penas guapa"

Patiño: "Además de verdad, además de verdad"

Belén: "Lo primero voy a contar, yo no he vendido de pena de madre de nada. Yo he sido una madre que ha estado muy enamorada del padre de su hija..."

Patiño interrumpiendo: "¡Cómo todas las madres!¡Como todas!" (A voz en grito) Y has tenido un problema como millones de mujeres, y tienes que dar gracias al cielo de poder estar aquí y no de estar siempre con las uñas sacadas, que está amargada, y se acabó

Belén: "¿Me puedes escuchar? que yo te he escuchado. La amargada eres tú que contigo no se fija nadie, ni un ciego"