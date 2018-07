La ex superviviente Romina Malaspina destroza a Rafa Mora y 'Sálvame'

Romina Malaspina está harta de que sigan en 'Sálvame' con especulaciones sobre si tiene una presunta relación con Logan y ha estallado contra Rafa Mora y el programa de las tardes de Telecinco, desmintiendo todo y dejando las cosas muy claras.



Mediante un vídeo que ha publicado en su Instagram, la ex concursante de 'Supervivientes' se ha mostrado muy enfadada e indignada por las numerosas noticias que la relacionan con Logan, su compañero en 'Supervivientes'. Después de que Logan hablara alto y claro sobre dicha relación, ahora le ha llegado el turno de la argentina.



Según informa Exclusiva Digital, Romina ha querido dejar muy clara su versión sobre todo lo que se están inventando sobre ella enviando este mensaje:

"Me parece patético que tengan que inventar 'pelotudeces' para tener algo más de audiencia, sobre todo vos Rafa Mora. Tener que inventar cosas de mí, afirmar una relación que no existe, afirmar un embarazo..¿Qué carajó 'tenés' en la cabeza papi, dedícate a otra cosa porque como periodista te 'cagás' de hambre, de verdad te lo digo. Lo único que 'hacés' en televisión es inventar cosas de la gente que son mentira, todo el tiempo inventando noticias falsas. Yo no se a donde quieren llegar, me tienen bastante cansada. Dejen de hablar de mí cosas que no son porque yo no di ninguna nota con ustedes y lo único que hicieron fue hacer un montaje con audios viejos y mezclar todo, y quedó fatal porque en ningún momento les confirmé nada"