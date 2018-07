El polígrafo de 'Salvame' dicta sentencia antes que un juez sobre la deuda de Raquel Mosquera

Ángela Beck afirma haber demandado a Raquel Mosquera por una presunta deuda de 23.000 euros en una etapa en la que esta señora afirma fueron socias.

El asunto según Ángela está en los tribunales, pero mientras un juez se define sobre ello, en 'Sálvame' ya dan su sentencia al respecto utilizando el polígrafo de Conchita

Según la máquina, Ángela puede probar que ha sido socia de la peluquera pero es rotundo al afirmar que no le debe dinero.



Según recoge Exclusiva Digital, Ángela Beck acusa a la ex superviviente de no haber cumplido con su acuerdo en el que, como socias, compartirían un local anexo al de la peluquería de Mosquera en un centro comercial. Ahora le reclama 23.000 euros por la reforma de este local, pero Raquel niega que tenga deuda alguna.



Hace unos día, y mientras Mosquera estaba en el plató de 'Sálvame', Ángela se acercó en directo a la puerta de Telecinco para reclamár la deuda en persona mientras Raquel lo desmentía todo, protagonizaron un bochornoso momento que estuvo a punto de acabar con Raquel marchándose del plató del programa

Para demostrar televisivamente y de paso hacer algo de caja, Ángela se ha sometido al 'PoliDeluxe' y el programa resuelve, con solo cinco preguntas, aclarar lo sucedido.



En primer lugar, afirmaba que ella fue la primera persona que habló con Raquel tras su último ingreso hospitalario y fue para que le pusiera las pestañas. Hasta aquí decía la verdad, pero la cosa estaba a punto de cambiar ya quye esta máquina es maquiavélica.



El Poli también ha determinado que Ángela dice la verdad cuando se define como socia de Raquel, al igual que cuando dice que tiene pruebas para demostrarlo, pero sibn embargo, y según recoge la web de T5, niega la deuda económica.



Según el PoliDeluxe, Ángela no ha pasado apuros económicos por haberle prestado grandes sumas de dinero a Raquel y, lo más importante, la peluquera no le debe los 23.000 euros que le reclama.



Desde esta redacción proponemos que se presenten todas las reclamaciones civil en 'Sálvame' en lugar de los Juzgados, el polígrafo es rápido dictaminando sentencias y al ser maquina no se puede decir que no sea objetiva e imparcial.... Ains