Terelu Campos en urgencias al no soportar el dolor postopeatorio

Terelu Campos se encuentra en Málaga descansando unos días pero la preocupación y la recuperación de la intervención quirúrgica a la que se sometió recientemente, aunque según el parte médico fue un éxito, parece que no le está permitiendo disfrutar de su ciudad natal como le gustaría.

Su hermana Carmen Borrego se encontraba esta tarde en el plató de ‘Sálvame', y Carlota Corredera preguntaba a la hermana mayor de Terelu como se encontraba física y anímicamente la colaboradora.

Según recoge Exclusiva Digital, tras contar Carmen que le gustaba ver imágenes de su hermana sonriendo aunque la procesión la lleva por dentro, Terelu le enviaba un aserie de mensajes por whatsapp dándole permiso para que contara la última hora de su situación.

"Terelu y yo tuvimos que ir hace dos días a urgencias del Parque de San Antonio en Málaga, porque no podía soportar el dolor" decía la hija pequeña de Maria Teresa Campos.

Carmen afirmaba que se emociona cuando ve a su hermana feliz, ya que es a ella a quien le ha tocado ver y vivir la otra cara menos amable de la enfermedad a la que se enfrenta su hermana.

"No es un buen momento para Terelu. Sabíamos que los médicos iban a tardar en darnos los resultados del análisis del tumor, pero la espera está siendo larga y dura para todos. Por eso me emociona verla feliz, porque sé que por dentro no está siendo fácil".