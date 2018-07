Belen Esteban y Toñi Moreno a lo 'Thelma y Louise' pero en versión low cost

La falta de interés de personajes famosos en participar en la sección de Belén Esteban al volante, obliga a 'Sálvame' a tirar de gente de Telecinco que se presten a ello. Si la semana pasada veíamos como se subía David Cantero al coche de Belén, este viernes hemos visto a Toñi Moreno montarse en el 'Cinquecento', dando ambas una imagen a lo 'Thelma y Louis' pero low cost.



La colaboradora de 'Sálvame' charló con la presentadora de 'Viva la vida' mientras la llevaba en coche desde Telecinco a la estación del AVE en Madrid, sin embargo, la colaboradora de san Blas, que tuvo algo más que dificultades para aprobar el carnet de conducir, aún no está muy acostumbrada a conducir en la capital y entre los autobuses que se cuelan y hasta los árboles que parece que cobran vida a su paso, ha tenido mas de un momento de agobio antes de llegar a la estación de tren de Atocha.



Aun así, Esteban ha preguntado a Toñi por su pasado y su presente, descubriéndo la andaluza que empezó presentando informativos a los 14 años (realmente lo que hacía Toñi Moreno en la televisión local de Sanlucar de Barrameda era entrevistar a los famosos que pasaban por la localidad andaluza) y que ahora ha tomado una decisión: quiere ser madre.



Según recoge Exclusiva Digital, Belén Esteban ha llevado a Toñi Moreno desde Mediaset hasta el tren y la charla ha comenzado hablando de la niñez de la presentadora. Para ella acabó a los 8 años, cuando empezaron los problemas económicos en su casa y recuerda que escribió una carta al Rey pidiéndole trabajo para su padre.



"Mi madre me dijo que no tenía para los libros y yo siempre he sido muy responsable", decía Toñi a la intrépida conductora, contando que empezó a trabajar con 14 años como presentadora de informativos en la televisión local. Además, recuerda que la peor época fue cuando se quedó a cargo de sus hermanos cuando sus padres trabajaron como caseros en un cortijo: "yo iba al instituto, llevaba a mi hermana al colegio, trabajaba en la tele..."



También han hablado del amor: "la pasión es el motor de mi vida", confesaba Toñi y explicaba, según recoge la web de T5, que se refiere a todos los aspectos de la vida. Pero ¿ha sufrido por amor? "Si con 45 años tú no has sufrido por amor ¿tu vida qué es?"



La presentadora de 'Viva la vida' también ha hablado de la maternidad, algo que explica ha ido retrasando:

"dije, me voy a dar una oportunidad, fui a una clínica y lo estoy intentando, si lo consigo estupendo, si no, tampoco lo voy a vivir como una tragedia".

También nos ha hablado del programa que presentaba antes de su llegada a Telecinco y se quejaba de haber sido el único blanco de críticas. Además, confesaba con victimismo que lo pasó mal tras la cancelación del programa: "Me quedé en mi casa sin trabajo, lo pasé fatal y dije después de esto estoy muerta".



A todo esto Belen Esteban no paraba de repetir la palabra "tía" quejándose: "Qué miedo tía, mira tía todos los coches que hay". No obstante al final llegaban sin contratiempo al AVE y a tiempo para que Toñi cogiera su tren.