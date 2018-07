Bárbara Rey no perdona la traición de Chelo Gª Cortés y la humilla vetándola en 'Sábado Deluxe'

Bárbara Rey era la invitada principal de 'Sábado Deluxe'. La vedette, intima amiga de Chelo Garcia Cortes desde hace 40 años, vetaba a la colaboradora a quien acusaba de haberla traicionado.

Durante la intervención de la actriz y vedette, Chelo se encontraba en otra sala pendiente de todo lo que decía Bárbara, y podíamos verla como a Mariano Rajoy, a través de un plasma.

Según recoge Exclusiva Digital, Bárbara ha confesado que se sintió traicionada por Chelo y además ha contado que Encarna Sánchez le tiró los tejos. El enfrentamiento entre ellas tardaba en llegar, tal y como se preveía.

Bárbara Rey: "Una mujer estaba muy interesada en mí, a mí no me iban las mujeres para nada y esa persona venía a verme todos los días al teatro y tenía reservado un palco para ella porque era una persona muy influyente en los medios de comunicación y al empresario le interesaba, pero claro yo tenía que pagar las consecuencias, de que si vamos a tomar algo...no quieres quedar mal por el tema de que no te pongan mal la obra, que no hablen mal del espectáculo...las cosas del trabajo. Y entonces Chelo estaba allí protegiéndome, digamos..."

Lydia Lozano: "Estás hablando de Encarna. ¿Te tiró los tejos Encarna? ¡Qué bonito!"

Belen Esteban: "Tiene cojones, del Rey a Encarna"

Bárbara: Chelo que tanto presume, lo siento yo digo lo que pienso,. Yo me siento traicionada. Tu has entrado en esta cadena porque en Antena 3 las cosas del corazón no funcionaban. Vienes aquí, a Telecinco, con un contrato fuera de lo común y esperaban que digas algo, ya que estabas por encima de los demás. Pero ella no dice más que tonterías y entonces deciden hacerle un polígrafo donde le preguntan si ha tenido algo conmigo y no con otras personas... Pero cuando le preguntan si ha tenido algo conmigo sale que SI porque si lo habíamos tenido. Ella no tenía que haber permitido nunca esa pregunta. Isabel Pantoja tiene más fama que yo y no la preguntaron sobre ella...Los sabíais todos pero yo no se lo he contado a nadie...Lo puedo jurar"

Lydi: "A ti lo que te molestó es que protegiera a la Pantoja en vez de a tí, su amiga"

Mientras en el monitor donde se podía ver a la vetada Chelo, se observaba como decía "Mentira, eso no es así..."

Bárbara: "A mí me da igual lo que diga ella, si todo lo que dice es mentira"

Chelo Garcia Cortes: "Solo te afecta lo que yo hago o lo que yo digo"

Bárbara: "No, perdóname un momento, Estás completamente equivocada. A mí lo que tú dices me afecta porque eres una persona a la que he querido muchísimo y con la que he tenido una amistad y una confianza que no he tenido con el resto, por lo tanto me afecta lo tuyo. Es como si mañana alguien de mi familia me traiciona. Yo te he considerado a ´ti una amiga de verdad en la que yo podía confiar absolutamente todo, como tú de mí. Y yo no te he traicionado jamás y tu si me has traicionado a mí. Al final todo el mundo termina mal contigo"