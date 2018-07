Gloria Camila atiza duro a María Patiño y 'Socialite': "Solo dicen gilipolleces de mí"

Gloria Camila Ortega era objeto este fin de semana de un reportaje en el programa 'Socialite' que presenta María Patiño en Telecinco.



El programa de los fines de semana de la cadena de de Fuencarral, montaba una noticia donde mostraba y analizaba el abanico de expresiones faciales de Gloria Camila cuando es preguntada por los medios.

afirmaba la hija de Ortega Cano, visiblemente molesta, en una serie de 'stories' en su Instagram.



Según recoge Exclusiva Digital, la exconcursante de 'Supervivientes 2017' se pregunta que valor informativo tiene ese vídeo, y ha raíz de ellos cargaba contra 'Socialité':

La hija de Ortega Cano cree que han usado su imagen para crear una noticia de relleno, según dice:"para rellenar".

Ante algunos comentarios que recibía que la criticaban, la hija de quien fuera la "más grande" matizaba sus palabras:

"no me estoy metiendo con una cadena, sino con un programa que habla de mí y son gilipolleces siempre".

Sus palabras no quedaban ahí y dejaba claro que ni 'Socialité' va a ser su publicación de cabecera ni nadie de su equipo, incluida María Patiño, van a conseguir nada jugoso de ella:

"No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado para ese programa ni voy a hablar para ese programa, porque no me gusta".