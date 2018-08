El 'capo' Vasile da 'calabazas' a Nagore Robles y la deja sin programa propio

Hace unas pocas semanas Nagore Robles se postulaba para presentar un nuevo programa en Cuatro, para lo cual hacía el correspondiente casting del que la colaboradora salió muy contenta, según escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Pasados los días, al final la pareja de Sandra Barneda ha tenido que ver como no ha sido ella la elegida para presentar 'El concurso del año' -nombre que lleva el programa- sino el humorista y actor Dani Martinez, a quien de esta forma Mediaset España vuelve a dar una nueva oportunidad al frente de un programa de entretenimiento.

Pero según recoge Exclusiva Digital, Nagore no ha sido la única famosa del grupo que pilota Paolo Vasile que no ha sido seleccionada. La guapa y simpática presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras, Lara Álvarez, también estaba entre quienes se presentaron al casting y al final no fue elegida.

Aunque como no hay nada mejor que al mal tiempo ponerle buena cara, Nagore ha decidido irse con su novia Sandra Barneda de vacaciones a practicar surf, uno de los que parecen ser deportes favoritos de la ex concursante de 'Gran Hermano'