Chelo Gª Cortés se lía y la lía al hablar del veto a la pregunta de si había tenido algo íntimo con la Pantoja

Tras las declaraciones de Bárbara Rey el fin de semana pasado en 'Sábado Deluxe', donde preguntó retóricamente por qué su intima amiga Chelo García Cortes había vetado, cuando le hicieron el polígrafo, la pregunta sobre si había tenido algo con Isabel Pantoja, no vetando esa misma pregunta sobre ella, este martes la colaboradora de 'Sálvame' lo primero que decía es "No he tenido nada con Isabel Pantoja",



En un intento de dejar claro que no había mantenido ningún tipo de relación má allá de la mera amistad, con la tonadillera.



Pero según recoge Exclusiva Digital, Chelo, intentado dar las explicaciones oportunas al respecto, se hacía un pequeño lío en ese intento de clarificar lo sucedido:

"No venía a cuento que me metieran una pregunta sobre Isabel Pantoja cuando no he tenido nada que ver con ella".

Sus compañeros colaboradores y el público no han entendido que, si tan segura estaba de que iba a salir que no, hubiera algún problema con que se le hubiera preguntado, a lo que Chelo confesaba con cierto miedo:

"Podía haber salido que sí y fíjate la que se monta sin haberlo tenido".

Como era de esperar, el plató era todo comentarios en voz alta ante esta esta confesión que al final a Kiko Hernández no le dejaba claro el hecho de que Chelo diga que no tuvieron nada, pero al mismo tiempo no quiera afirmarlo enganchada al polígrafo.



Seguiremos el culebrón