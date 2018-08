Arruinada por el juego, Raquel Morillas pide desesperadamente una nueva oportunidad en TV

Raquel Morillas, quien fuera concursante de 'Gran Hermano' y habitual en los programas de Telecinco ('Cronicas Marcianas', 'A tu lado'...) tras su salida de la casa de Guadalix de la Sierra, cuya popularidad aún se incremento más con su sonado romance con la también concursante de 'Gran Hermano' Noemí Hungría -casada ahora felizmente con el reportero gráfico Enric Bayón- se encuentra atravesando uno momento personal y profesional muy difícil.



Recuperada de la ludopatía que sufría, que la dejó prácticamente en la ruina después de haber ganado mucho dinero en sus apariciones televisivas, "Lo que ganaba, lo gastaba", confiesa en una entrevista a El Español , Morillas suplica que le den una nueva oportunidad profesional; "Ya no me quieren. No intereso" se lamenta al ex gran hermana ante su incierto panorama profesional.



"Me encantaría participar en Supervivientes pero es decisión de ellos", explica Raquel al citado medio. "Cuando fui hace cuestión de dos años y conté mi problema, quedaron muy contentos. Me dijeron que me llamarían al año o año y medio para contar la recuperación". Nunca llegó. "Lo intenté y me dijeron que no les interesaba". Desde entonces, la televisión parece que la tiene vetada.



Según recoge Exclusiva Digital, Raquel recuerda que

"Yo tengo que pagar mi hipoteca, el seguro del coche... Cuando estoy trabajando de comercial, he entrado en alguna casa y hay gente que me dice: ‘¿¡qué haces trabajando de esto!?'"

Morillas tiene claro que ha gastado mucho dinero- "la culpa es mía, tengo unos agujeros muy grandes en las manos"- pero ya no. Ahora tan solo pide una nueva oportunidad para recuperar su vida y poder tener un trabajo delante de las cámaras.



La ex gran hermana ha llegado a perder, según sus propias palabras, 1.000 euros en una mañana. Morillas acudió en su día al Deluxe para contar su situación: "He vivido muy bien durante toda la época de televisión, he viajado mucho", explicaba en una de sus entrevistas en televisión. "Sabéis que he sido un poco loca y regalaba coches... me daba un poco igual. Regalaba costara lo que costara. El dinero también se ha ido ahí".