Rosa Benito da un corte épico a 'Sálvame', en defensa de su hija Chayo

De todos los espectadores que siguen a diario 'Sálvame' es de sobra conocida la mala relación que mantiene Rosario Mohedano con el programa, con actuaciones por parte de los reporteros que intentaban poner siempre en un brete a la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito.



El reportero de 'Salvame' Kike Calleja se encontraba en la Gala Starlite de Marbella y coincidió con Chayo Modedano y el marido de esta, Andrés Fernández, que asistían como espectadores.



Según recoge Exclusiva Digital, el amigo íntimo de Terelu Campos narró para su programa que había tenido un desagradable encontronazo con Andrés, tras intentar hacer unas preguntas a Chayo, que respondía brevemente yéndose enseguida del 'acoso' del reportero quien preguntaba sobre temas que pudieran ser susceptibles de polémica.

Tras emitir el programa estas imágenes, Rosa Benito ha querido dar la cara por su hija y enviar un 'zasca' al programa del que fue colaboradora y desde hace años detesta, de hecho, siempre evita nombrar al espacio de Telecinco, refiriéndose a un "programa de tv que no me apetece nombrar" para hacer referencia a informaciones que ofrece 'Sálvame' sobre su situación económica y personal.

Rosa, siempre fiel a su familia, ha utilizando sus redes sociales, en concreto su perfiles de Twitter e Instagram para enviar un mensaje a su hija. "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen", escribía la que fuera cuñada de 'la más grande' "Aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas van bien"., en clara referencia a lo que digan de ella en 'Sálvame'



Benito además añade "Rosario, hay mucha gente capaz de querer hacer daño. Qué pena me dan, no saben hacer nada más".