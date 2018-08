María Patiño se vuelve 'loca' al enterarse que Nuria Marín va a presentar 'Sálvame'

Continua el baile de presentadores en 'Sálvame' debido a las vacaciones de los titulares.



Kiko Hernández, presentador en funciones del programa los jueves, informaba: "La nueva presentadora de los viernes de 'Sálvame' tiene nombre y apellidos, va a bajar esas escaleras y se llama...(momento de silencio) ¡Nuria Marín!"



Según recogen en Exclusiva Digital, en ese momento enfocaban un primer plano de María Patiño que ponía cara circunspecta.



Tras descender la presentadora de 'Cazamariposas' las escaleras donde se encuentra el público, llegaba al centro del plató donde Kiko Hernández tenía la 'Cartera oficial de presentadora' y Nuria decía:

"Acepto la cartera pero hay que pedir permiso a Mari Patiño porque....Te quería preguntar ¿En la cartea hay un látigo? porque creo que lo voy a necesitar, que me han dicho que es un poco complicado poner orden....No he empezado todavía y María ya me quiere quitar mi cartera de presentadora"