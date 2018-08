María Patiño deja en evidencia la precariedad salarial de sus compañeros de 'Socialite'

Tras el 'stories' que publicó Gloria Camila en su perfil de Instagram hace unos días, después de que el programa 'Socialité' emitiera una pieza de vídeo con los gestos que hacía la hija de José Ortega Cano ante diferentes preguntas de periodistas, diciendo que "Lo que han emitido es una noticia sobre mis caras de expresión de asco y de lo que soy capaz de transmitir con una cara de asco" a lo que añadió: "Lo han hecho aposta. No sé, ¿qué profesionales son esos?" para finalizar diciendo : "No me estoy metiendo con una cadena, sino con un programa que habla de mí y son gilipolleces siempre. No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado para ese programa ni voy a hablar para ese programa, porque no me gusta", María Patiño estaba con una ganas locas de contestarla.



"Llevo una semana esperando este momento", decía la presentadora del programa de Telecinco según recogen en Exclusiva Digital. En plan señorita Rottenmeier, la colaboradora de 'Sálvame enviaba este mensaje:

"Si algún día quieres venir a trabajar aquí, durante ocho horas diarias por el sueldo que cobran mis compañeros, de miércoles a domingo, te invito a que vengas. Verás lo difícil que es hacer un programa de estas características. Pero eres muy joven y te queda mucho por aprender"

Una respuesta que solo podemos calificar como solemne majadería por muchos motivos, el primero es que ocho horas al día, cinco días a la semana, no es una dedicación como para terminar matado por el trabajo, Como se nota el tipo de trabajo que realiza Patiño. Trabajo es ejercer de asistenta domestica en varias casas al día, y estar limpiando 12 horas al día de acá para allá para poder sacar con mucha dificultad una familia adelante. Trabajo es estar trabajando 6 días a la semana en horario intempestivo para cobra menos de mil euros. Si por lo que cobran sus compañeros se refiere a que les pagan poco, el problema es de La Fábrica de la Tele que les remunera con sueldos mínimos.