Tremenda bronca entre Raquel Mosquera y Belén Rodríguez, respondiendo la peluquera en tercera persona

De todos son conocidas las filias y fobias que se guardan algunos famosos con los colaboradores del programa y, sin duda, la relación entre Raquel Mosquera y Belén Rodríguez no es de las mejores.



La visita de Raquel ya comenzaba algo tensa "El programa ha considerado que era mejor que no os encontraseis", anunciaba María Patiño.



Y es que, según recoge Exclusiva Digital, Raquel había vetado la presencia de algunos de los colaboradores. Aun así Belén Ro entró en el plató creando más tensión en el ambiente: "Si se cree que con este veto a mí me va a tener callada ya te digo que no", dijo con cara de pocos amigos



Pero la tensión llegó a su máxima tirantez cuando Belén le dijo a la viuda de Pedro Carrasco:

"Que si tú a mí me vetas te lo agradezco porque a mí no me gusta sentarme con personas como tú. Entrevistarte a ti no es ningún lujo"

El plató se puso del lado de la peluquera, lo que hizo que esta se viniera arriba contestándole: