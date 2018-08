Chelo García Cortés: “Solo tengo miedo a Hacienda, no a Kiko Matamoros”

Algunos colaboradores de 'Sálvame' acusan a Chelo García Cortés de cambiar de opinión por temor a Kiko Matamoros. En su momento dudó si el defensor de la audiencia de 'Sálvame' cobró por aparecer en la exclusiva de la boda de su hijo, pero ahora la colaboradora lo niega. Según recogen en Exclusiva Digital, María Patiño ha criticado el cambio de opinión en un mensaje de whatsapp y Chelo, muy enfadada, ha dejado claro que solo tiene miedo a algo, y no es precisamente a Kiko Matamoros...

"¿Tú has recibido algún mensaje Chelo?" preguntaba Mila Ximenez a la colaboradora

"Ahora, de María Patiño, además lo voy a leer. Me dice María 'Lo ves, a mí me dijiste que sí creías que Kiko había cobrado, esa eres tú'. Este es el mensaje " contestaba Chelo

Gema López: "A ver si no pasa nada, si somos libres de pensar, pero me gusta que si pensamos una cosa luego si vamos al plató la desarrollemos porque si no la que se vuelve loca soy yo"

Kiko Hernández: "O sea que lo dice María Patiño y entonces si, lo dice Gema... Aquí lo que pasa es que como mañana viene Kiko Matamoros tenemos caca... "

Chelo: "¡Kiko! Que no le tengo miedo a Kiko Matamoros, ¿Sabes a quien le tengo miedo? a uno que me está haciendo la vida imposible (por Hacienda) a Kiko Matamoros ¡NO! ¡Vale!. Yo puedo comentar una historia con María porque la historia es heavy, pero María si quieres comentar una cosa me o dices a mi a la cara, ¡ya está bien! "

Gema: "Cuando yo lo he dicho no había hablado con María"

Chelo: "No, pero decirme donde yo estuve hablando ahí en el pasillo, yo puedo comentar una coas... ¡Estoy hasta las narices! ¡Paso! ¿Qué pasa? ¿María no cambia nunca de opinión? "

Gema: "Ya está bien de victimismo Chelo,. Yo puedo cambiar de opinión pero digo mira yo pensaba una cosa y hoy pienso..."