Terelu Campos sale con semblante serio tras la reunión con los médicos de la Fundación Jiménez Díaz

Terelu Campos visitaba hoy la Fundación Jiménez Díaz donde se reunía con la comisión de médicos que están valorando la posibilidad de hacerle una doble mastectomía tras ser operada hace unas semanas de un nuevo tumor que la había sobrevenido un un pecho.



La hija de María Teresa Campos, tras pasar unos días de descanso en la Costa del Sol, salia del hospital madrileño con rostro serio, aguantando el tipo, y haciendo escasos y parcos comentarios a la prensa que estaba allí congregada interesándose por ella.



En su salida Terelu ha preferido ser prudente y no comentar nada sobre lo que se ha hablado en la reunión con sus médicos. "Creo que me merezco un poco de tranquilidad, a ver si entre compañeros me la dais. Esto ha sido una toma de contacto", decía antes de subirse rápidamente al coche que la llevaba de vuelta a su domicilio,



Según recoge Exclusiva Digital, la colaboradora de 'Sálvame' aprovechaba el momento para pedir "tranquilidad" y nuevamente respeto hacia ella y sus circunstancias en estos momentos tan complejos (algo que no sabemos porque insiste tanto cuando todos los medios le estamos dispensando un trato exquisito, al margen de que comercialice su difícil situación con alguna revista.)