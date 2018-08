Jorge Javier Vázquez denunciado en Grindr por suplantación

Lo que no les ocurra a los presentadores y colaboradores del universo 'Sálvame', no sucede a nadie. Si ya en el día a día del programa somos testigos de sus vidas y en muchos casos intimidades, fuera del programa también son objeto de situaciones pintorescas.



Y una de ellas es la que le ha sucedido a Jorge Javier Vázquez, según informa Exclusiva Digital, mientras estaba en Vitoria, donde actuó los días 4 y 5 de agosto en su Teatro Principal durante las fiestas de La Blanca con su obra-musical 'Grandes Éxitos'.



Según cuenta el presentador de Telecinco en su blog de Lecturas, se abrió una cuenta en GRINDR (la aplicación destinada a un público gay que permite a sus usuarios localizar y comunicarse con hombres y mujeres homosexuales, bisexuales, transgénero y transexuales que se encuentren en las proximidades. Se considera la mayor red social LGBT+ orientada a un público masculino, y en 2012 tenía más de cuatro millones de usuarios en 192 países) mientras estaba en la capital alavesa "para entretenerme" y cuenta el de Badalona que "Subo una foto mía para ver qué pasa. Y va y me denuncian porque piensan que estoy suplantando mi propia identidad. Porca Miseria!!!"