Kiko Hernández pone la cara colorada a Chelo García Cortés por "mentirosa"

Si no fuera por los hirientes que son en ocasiones y el daño que hacen a veces a la reputación y honor de terceras personas, 'Sálvame' en un programa que derrocha humor y mala leche a partes iguales con y contra sus propios colaboradores,



La última víctima de esta mala leche ha sido Chelo García Cortes, quien parece el 'pim, pam. pum' del programa en los últimos días.



La colaboradora ha sido víctima de un reportero gráfico improvisado que ha conseguido desmontar toda su historia del hombro lesionado con su brazo en cabestrillo. Tras la aparatosa caída que sufrió, a Chelo la hemos visto siempre que ha estado en el plató de 'Sálvame' con su cabestrillo en el brazo derecho, pero resulta, según un documento gráfico, que se lo quita para ir en avión. Pero eso no es todo, ¡además es que mueve el brazo como si no le pasara nada.



Según recoge Exclusiva Digital, Kiko Hernández era el encargado en sacar los colores a la veterana colaboradora. En la sección del club del espectador, Chelo respondía e a una señora que había llamado interesándose sobre su brazo y las secuelas del accidente. "Siento decirle que me duele", afirmaba la tertuliana, añadiendo que "Y si me apoyo es por comodidad". La pobre Chelo no se imaginaba el zasca que estaba a punto de llegarle y que la iba a dejar por los suelos.



"Me han aconsejado que empiece a desprenderme del cabestrillo", decía en sus explicaciones que ampliaba comentando "Tengo que empezar a recuperar la musculatura".



Como todo esto ya venía preparado por el programa, Kiko Hernández preguntaba a Chelo. "¿Tú me aseguras que fuera de esos espacios de rehabilitación llevas el cabestrillo?". Chelo afirmaba con rotundidad. Pues "¡No es cierto!", exclamaba el colaborador puesto en pie. "Chelo García-Cortés se pone el cabestrillo para venir a 'Sálvame' pero cuando sale de Mediaset, ¿qué hace Chelo?" y mostraba una fotografía a cámara.

En ella se podía ver a Chelo en el aeropuerto, con un portatrajes en el brazo izquierdo y el brazo derecho sin cabestrillo aparentemente sin ningún problema. El plato se venía abajo. Todo el mundo se partía de risa viendo la foto.



"¡Las azafatas de este programa arrastrando las maletas porque no puede llevarlas!", continuaba Kiko Hernández. "Tienes que explicarlo muy bien porque te ayudamos a hacer pis, a vestirte...", añadía Carlota Corredera

Pero Chelo lo complicaba aún mas con la explicación que daba: "Me había tocado un asiento de emergencia y no puedo ir con cabestrillo". Toda una barbaridad cuando por seguridad en las salidas de emergencia de un avión solo pueden ir personas en perfectas condiciones físicas

"¿Cómo eres tan inconsciente? Pusiste en peligro a todo el pasaje". Nadie podía creer lo que estaba contando. "Creo que es mejor que aguantes el chorreo a decir que le has mentido a la compañía y a la azafata o azafato", le recomendaba Carlota.

Chelo al final reconocía que sí, que había mentido, y se quedaba tan tranquila. Ya le importa todo un pito a la colaboradora. Como ella dice su problema es Hacienda.