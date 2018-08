Anita, la hija de Kiko Matamoros y Makoke, amenaza con demandar a medios de comunicación

Anita Matamoros, la hija de Kiko Matamoros y Makoke que acaba de cumplir 18 años y ejerce de influencer en las redes sociales, parece haber heredado muchos de los genes de su padre y se muestra tajante tras ser la protagonista del día en la prensa del corazón por, supuestamente y según publicaba 'Jaleos', haber sido despedida de una agencia de influencers por falta de profesionalidad.



Anita Matamoros asegura que la información es "absolutamente falsa" y que va a emprender acciones legales.



Según publicaba en exclusiva 'Jaleos' y recogían varios medios de comunicación, entre ellos la web de Telecinco, Anita Matamoros habría perdido su trabajo en una agencia de influencers por su "poca profesionalidad". La información partiría de una fuente que trabaja en el sector, pero que prefiere mantener su anonimato, aunque asegura que no volverían a trabajar con Anita, a la que se le estarían pagando aproximadamente 3.000 euros por publicación. (vamos unos ingresos que ni Amancio Ortega)



Segun recoge Exclusiva Digital, pocas horas después de publicarse esta información, Anita Matamoros ha utilizado su Instagram Stories para explicarse, defenderse y denunciar lo publicado por "absolutamente falso".



Según reitera la joven, este artículo perjudica mucho su profesión ("yo me gano la vida como influencer", dice Anita, que insiste en que se va a pagar la carrera en Milán con su trabajo), se muestra indignada con que el medio no aporte ni una sola prueba de lo que dice (la fuente es alguien 'del sector' pero no da datos), afirma que sigue trabajando con la misma agencia de representación con la que empezó y confirma en varias ocasiones que va a emprender acciones legales.



Según ha contado la agencia a 'Jaleos', la hija de Kiko Matamoros y Makoke habría demostrado muy poca responsabilidad al no realizar un trabajo de calidad y, tanto ellos como la marca, habrían quedado muy descontentos con la joven influencer. Y es que Anita no habría cumplido con los requisitos que la marca le exigía. "No aparecía el logo de la marca, no se preocupaba por el entorno, presentaba las fotografías fuera de tiempo", ha comentado.



Además, siempre según recoge 'Jaleos' y la web de Telecinco, la agencia habría recibido amenazas por parte del entorno de la menor de los Matamoros, argumentando su influencia en la televisión, cuando decidieron rescindir su contrato con ella. Hablan también de que el principal problema de Anita es su "ego desmedido".



La información publicada describe una imagen muy distinta a la que se ha visto de Anita, que incluso 'ponía en peligro a su chico' por una buena foto. Pero lo cierto es que son numerosas las marcas que siguen colaborando con la joven quien con más de 270.000 seguidores, se ha convertido en una de 'las hijas de' con más proyección en redes.