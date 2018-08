Belén Esteban intenta imitar a Audrey Hepburn a la puerta de Tiffany en Nueva York y pasa esto

Belén Esteban se ha ido de de vacaciones con su 'Migué' a Nueva York, en lo que parece ser un viaje esponsorizado por Agatha Ruiz de la Prada.



La colaboradora de 'Sálvame' se dedica a compartir fotografías de su periplo por la ciudad de los rascacielos con ropa de la diseñadora, ex mujer de Pedro J. Ramírez, y con el último modelo saltaban las redes sociales ante uno de sus posados.



Según recoge Exclusiva Digital, no sabemos si la de San Blas quería hacer un homenaje a Audrey Hepburn en la mítica película 'Desayuno con diamantes' o a María Teresa Campos que cuando estuvo en Nueva York grabando el programa 'Las Campos' hizo algo similar, pero la ex de Jesulin de Ubrique cambió el color negro original del vestido de la película por un fucsia y se puso delante del escaparte de la joyería Tiffany's en la 5ª Avenida de Manhattan, sin collar de perlas pero con un vaso de café Starbucks.



Aunque no hace mención a la película directamente, si lo hace a la Campos, y el resultado no le podría haber salido peor, ya que ha recibido un montón de criticas y mofas en las redes sociales.

A continuación detallamos alguno de los comentarios que ha recibido la publicación:



CA TE TA. Flaco favor le haces a tu nueva amiga @agatharuizdlprada"

@pilar.hungria1960



Pa'mear u no echar gota 😂😂😂😂😂😂😂😂😂"

@erikaytoni



Eres ridícula. Primero estudia y aprende a hablar y a leer"

@mariajesus605



Ahora solo te falta el vestido negro la botella de champán y el escaparate de Tiffany"

@gomajoar



Lo mismito 😂😂😂😂😂"

@patrygonso



Igualita...Viva la vulgaridad"

@trinidad.gil.79



La analfabeta del pueblo, cómo se puede apreciar, solo sabe imitar o copiar de las otras. En fin que se le puede decir, donde no hay no hay podía aprovechar las vacaciones para alguna clase de cultura y etc etc... Hasta la próxima"

@juanmanuelbarreirosanchez





Hay diamantes, esmeraldas, rubis, zafiros, etc etc pero también existe el granito, la piedra pedrenal, el canto rodado y el carbón mineral. Te acabas de cargar un mito"

@adbrinas



Desayuno con la cateta de Paracuellos"

@angelessabariego.asm