Gustavo González y Rafa Mora a punto de llegar a las manos en 'Sálvame'

Tras protagonizar en directo Rafa Mora y María Lapiedra un agrio enfrentamiento en 'Sálvame', la réplica del ex tronista de 'MYHYV', y ahora colaborador del programa de las tardes de Telecinco, llegaba a través Instagram y sus comentarios parece que no le han gustado nada a Gustavo González, novio de la ex actriz porno, que anuncia medidas legales y planta cara al colaborador a quien califica de "cobarde"

"Eres un cobarde y calumnioso, ahora vas y mantienes lo que dijiste, porque ahora vas a mantener en un banquillo lo que ayer dijiste en directo"

le espetaba Gustavo González nada más comenzar el programa ante una asombrada Nuria Marín que ejercía hoy viernes 10 de agosto de presentadora.

Rafa Mora y María Lapiedra se enfrentaban este jueve 9 de agosto en directo, María le decía a Rafa que solo era conocido porque su pareja le fue desleal y la réplica del aludido, según recoge la web de Telecinco, llegó fuera de la tele, en un directo en Instagram, donde habló del pasado de María recordando que hizo cine para adultos así como la polémica que generó su relación con Gustavo, dado que ambos estaban casados y también de que la actriz podría seguir haciendo stripteases.



Pero, según recoge Exclusiva Digital, además parece que dijo algo que podría tener repercusiones legales:

"eres tan sucio tan mentiroso y tan cobarde que no eres capaz de mantener lo que dijiste de María, asumo el pasado de María aunque haya hecho cosas que no me gusten"

afirmaba Gustavo; "ya veo cómo lo asumes", le respondía Rafa; "pasado tenemos todos, tú has sido condenado", replicaba una vez más Gustavo, algo que el musculado colaborador negaba.

El tono ha ido subiendo encarándose ambos, y la 'junior' Nuria Marín tenía que tomar cartas en el asunto y la manera de poner paz era dando paso a publicidad.



De vuelta al programa, parece que se aflojaba la tensión y acercaban posturas. Gustavo rebajaba el tono y Rafa se disculpaba si algún comentario le había ofendido.



¿Para cuando el próximo rifirrafe?