"Bocachanclas, tipejos y sinvergüenzas", así califica la tía de Jesulin a los colaboradores de 'Sálvame'

La tía de Jesulín de Ubrique ha tenido palabras, y no especialmente cariñosas, para algunos colaboradores de 'Sálvame', en concreto para Kiko Hernández, Jesús Manuel Ruiz y Belén Esteban a los que ha llamado "bocachancla, tipejo o sinvergüenza" entre otras lindezas.



En el programa ‘Socialité' de este sábado emitían una conversación telefónica con Laly Bazan, tía por parte de madre de Jesulin de Ubrique.



Laly respondía a las preguntas que le hacían diciendo:

Este comentario viene a cuenta de unos comentarios que hizo el colaborador de ‘Sálvame' sobre el regreso de Jesulin a los toros el pasado 7 de agosto.

Sobre Jesús Manuel Ruiz, según recoge Exclusiva Digital, también ha tenido su comentario concreto la tía del torero:

"Este tipejo, que es un tipejo, está cabreado como una mona, que es lo que es, porque María José no le coge el teléfono. Que ella alguna vez le haya cogido el teléfono no quiere decir que sean amigos, porque María José no tiene amigos en los medios"