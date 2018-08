Jorge Javier Vázquez 'embobado' con Ada Colau tras desayunar con ella

Jorge Javier Vázquez sigue alternando sus vacaciones de Telecinco con la representación de su obra teatral, y de paso asistir a algún que otro compromiso.



El presentador de Mediaset no parece que le gusta mucho alternar con la clase política, como el mismo afirma "no es un gremio que me interese", pero los últimos días a hecho una excepción aceptando la invitación a desayuna que le hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.



Según recoge Exclusiva Digital, el de Badalona se encarga de contarlo personalmente en su blog de la revista Lecturas, que más abajo reproducimos parcialmente, y en el que ensalza a la regidora municipal de Barcelona, así como a la de Madrid, Manuela Carmena.





Blog de Jorge Javier Vazquez:

"Almuerzo con Ada Colau en el ayuntamiento. Tengo escasa relación con el mundo político, por no decir ninguna. Habré almorzado con un par a lo largo de mi vida pero tampoco es algo que eche de menos. Siempre que alguno me he invitado me he inventado un compromiso a última hora para escaquearme. No es un gremio que me interese. Sin embargo, cuando Ada Colau me invitó a almorzar tenía muy claro que quedaría con ella. Es una de las pocas políticas que me llama la atención.