'Llega el Circo al 'Deluxe': Aramís Fuster explica cómo puede alargar el pene de los hombres con la mente

Hacía tiempo que Aramís Fuster no aparecía por un plató de Telecinco y lo ha hecho como ella sabe, en plan 'payasada circense' incluida peluca rizada verde fosforito.



El plató de 'Sábado Deluxe' tenía 'overbooking' de colaboradores masculinos: Antonio Rossi, Rafa Mora, Diego Arrabal, Jimmy Giménez-Arnau, Omar Suárez, Víctor Sandoval y Jordi Martín (este último confesó haberse tomado antes media pastilla azul para ver si de esa forma funcionaba mejor), quienes estaban muy interesados en saber cómo la 'bruja' Aramís es capaz de alargar el pene de un hombre sin tocarlo hasta en una pulgada y media en flácido (dar el dato en pulgadas es como muy internacional), el equivalente aproximado a 4 centímetros, utilizando solo con el poder de su mente. Pero ella avisa "No lo hago gratis"



Pero según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, Aramis Fuster no se quedaba solo en esa 'pequeñez', la de Barcelona tenía una primicia mundial, también es capaz de aumentar ¡el tamaño de los pechos de las mujeres!. De ahí a que se arruinen las clínicas de estética y se queden sin trabajo los cirujanos de estética de la mama solo faltan unos días.