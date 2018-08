Mónica Hoyos amenazada antes de comenzar su entrevista en 'Sábado Deluxe"

"Ha ocurrido algo. A las 10:13 minutos de esta noche, es decir hace escasamente 3 o 4 minutos, ¿que es lo que te ha ocurrido?" Comenzaba María Patiño este sábado el 'Deluxe' preguntando a Mónica Hoyos.



"Pues acabo de recibir dos llamadas, ahora aquí, insultándome, y que tenga mucho cuidado con lo que voy a decir porque bueno, como que me están esperándome" contestaba la ex mujer de Carlos Lozano.



María Patiño repreguntaba a la invitada: "Insultos, ¿de qué tipo?"



"Guarra...barbaridades...insultos" respondía Mónica



Según recoge Exclusiva Digital, Patiño continuaba explicando:

"Yo no he podido escuchar la llamada pero si quiero compartir con el público que me ha enseñado su móvil donde se certifica que al menos hay dos llamadas a las 10:13 minutos de un teléfono anónimo. Es una mujer pero ¿no has reconocido la voz?"