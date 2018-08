Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, más desnuda y libre que nunca en Cádiz

Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, ha subido a su perfil de Instagram una imagen en toplees en la que parece estar reflexionando sobre el momento que está viviendo en sus vacaciones familiares.



En la fotografía que ha publicado se puede ver a Anna sin la parte de arriba del bikini y sonriendo bajo el atardecer de las playas de Cádiz.



Anna Ferrer Padilla, de 21 años, la única hija de la presentadora de 'Sálvame' Paz Padilla, cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram y tiene su propio canal de Youtube, habiéndose convertido en eso tan de moda entre las hijas de famosos de ser una 'influencer'



Según publica Exclusiva Digital, en la última foto que la hija de Paz ha subido a Instagram se le podía ver más libre y denuda que nunca, y no sólo porque Anna ha decidido despojarse de la parte de arriba del bikini para posar en la playa al atardecer, sino también por el texto que acompaña a su publicación, en el que reflexiona sobre cómo se siente en este momento:

"Me gustan los atardeceres porque me recuerdan que todo tiene un final, y que a veces es muy bonito. Que todo, lo bueno y lo malo acaba, y si no acaba, cambia. Pero qué bueno es el cambio, y cuánto nos enseña siempre. Me gustan los atardeceres pero sobre todo este. Porque cuando vengo aquí, cada verano, da igual lo que haya pasado durante ese año".



En su relato, Anna continúa contando la importancia que tiene el lugar en el que se ha hecho la fotografía, Cádiz. Allí se encuentra con toda su familia materna, que vio nacer y crecer a su madre y en el que se siente de verdad:

"Da igual donde haya estado, las veces que me haya caído, las personas que haya conocido. No importa si me han hecho daño, si he reído o he llorado, porque cuando vuelvo aquí nada de eso existe. Soy solo yo, yo yo yo misma. Yo misma como en ningún otro momento. Es su mar, su arena y su gente"



"Porque de aquí es de donde yo vengo, y a donde pertenezco. Porque en el fondo siempre soy yo, aunque todo gire tan rápido que a veces se me olvide. A veces no me reconozca, a veces no me crea", ha explicado Anna, que finaliza el relato de la imagen, que acumula más de 20 mil 'Me gusta' y un centenar de comentarios, con un detalle: