Telecinco se la juega de nuevo a 'Las Campos'

Mediaset y en concreto Telecinco son fieles a su estilo de televisión y programación, y esta semana han maniobrado de manera bastante paradójica, como suele ser habitual en Paolo Vasile y su equipo directivo, y a continuación contamos el por qué



La semana que comprende la festividad del 15 de agosto está testada como la de menos consumo televisivo del año, por ello Telecinco ha decidido no quemar un capitulo de estreno este lunes de la serie 'The Good Doctor', revelación sorpresa de la temporada estival, y poner dos capítulos ya emitidos anteriormente. Una actuación que no ha gustado a los seguidores de la serie estadounidense, pero al fin y al cabo comprensiva empresarialmente.



Pero según recoge Teleguindilla en su artículo de Exclusiva Digital, lo que ya no es tan comprensivo, o sí en el caso de que su pretensión sea tener el efecto contrario, ha sido programar el estreno de la nueva temporada del reality de 'Las Campos', en su viaje con Bigote Arrocet al Cono Sur Americano, este martes 14 de agosto, víspera de la fiesta.



O todos moros o todos cristianos, pero eso de me reservo un estreno porque hay mínimo consumo televisivo y por otro lado estreno nueva temporada de alguien que pertenece a la plantilla de Mediaset España, no tiene mucha lógica, a no ser como decíamos anteriormente, que se lo que se pretenda sea gastar enseguida los capítulos grabados de 'Las Campos' en un mes que no está ganando en audiencia y en el que sabe que María Teresa, Terelu y Carmen, con Bigote Arrocet, no van a ayudar mucho a levantar la alicaída audiencia de Telecinco este mes de agosto.



Al final todos cabreados con Telecinco. Los espectadores que siguen al doctor 'Murphy' porque vuelven a jugársela, y 'Las Campos' porque ven como las relegan a ser vistas por pocos espectadores.