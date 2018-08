Alba Carrillo ficha por el programa de Sonsoles Ónega tras plantar al 'Deluxe'

Algo más había detrás que se nos escapaba a los medios de comunicación en relación a las exigentes condiciones que había puesto la madre de Alba Carrillo para que su hija se sentara en 'Sábado Deluxe', y este lunes lo hemos sabido.



Alba Carrillo ha fichado como reportera de 'Ya es mediodía', el programa que presenta Sonsoles Ónega de lunes a viernes en Telecinco y que produce Unicorn Contents, la productora de Xelo Montesinos que también realiza 'El Programa de AR'



"Yo si quedo en algo, voy, pero si no he quedado, no suelo ir" decía Alba en 'Ya es mediodía' quien llegaba por sorpresa y con ganas de arremeter contra todos.



Tal y como informa Exclusiva Digital, la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López vuelve a coger el micrófono de reportera y entra a formar parte del equipo del programa de la hija de Fernando Ónega



¿Y de que va a hablar? Pues hará algunos 'canutazos' a famosos o en los pasillos de Telecinco y seguro que el grueso de la información será comentar todo lo que ocurra en su vida.