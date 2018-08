Brutal cruce de reproches y acusaciones entre Kiko Matamoros y su hijo Diego

Kiko Matamoros y su hijo Diego han coincidido esta tarde en Telecinco, el hijo había ido a la cadena de Mediaset para ser entrevistado y su padre iba a realizar su sección ‘El Club del espectador' en 'Sálvame' pero ambos se negaban el saludo distanciándose



Kiko Matamoros, que acudía a 'Sálvame' por su sección, no quería coincidir en plató con su hijo Diego, quien le ha acusado hace semanas de traicionarle cobrando 16.000 euros a sus espaldas por aparecer en la exclusiva de su boda.



Según recoge Exclusiva Digital, ninguno de los dos quería coincidir con el otro y 'Sálvame' comenzaba con Kiko en el plató y Diego en una sala de esperaba de las llamadas VIP. Según recoge la web de T5, el colaborador era el primero en hablar de la distancia que les separa a ambos:

"Estoy encantado de no verle, me separa una eternidad y en el espacio prefiero que cuanto más lejos, mejor"

Poco después, en la fase ya de espectáculo que monta el programa, Carlota Corredera iba hasta la sala donde se encontraba Diego quien lanzaba una nueva acusación contra su padre asegurando que ha negociado un cara a cara con él en 'Sábado Deluxe' a sus espaldas: "Va de digno pero ha negociado sentarse conmigo ¿es cuestión de dinero o de dignidad?", se preguntaba el vástago de Matamoros afirmando que su padre pide unas cantidades "exorbitadas"(palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. O exorbitante o desorbitada)

Además Diego añadía que su hermana Laura es "la nueva sociedad limitada" de su padre. Aseguraba que el dinero que han cobrado por un programa "lo ha cobrado Laura y ya si ella quiere repartir, que reparta", añadía que su padre debe dinero a Hacienda y también 14.000 euros a un amigo y 12.000 a otro. Recordaba también los problemas que tuvo con la pensión de sus hermanas, le reprochaba que no pague la universidad de su hermana menor y le definía como un "trapis" que está "endeudado".



El conflicto de Diego Matamoros ya no es solo con su padre. Laura, que fue su madrina de boda hace un mes, hace dos semanas dejó de cogerle el teléfono:

"Sé que está con mi padre y yo no le valgo. Siempre la voy a querer pero se está confundiendo con el tío que le está sacando la pasta, al final me dará la razón"

Kiko Matamoros escuchaba en silencio, desde el plató del programa, y con alguna que otra de sus típicas risotadas sarcásticas. Pero el silencio se acababa cuando Carlota Corredera regresaba al plató y el colaborador tomaba la palabra en lo que pretendía ser una réplica final (por ahora):

"No voy a intercambiar una palabra con este miserable en mi vida, me parece la actuación más repugnante que he visto en mi vida de un hijo con un padre".

"Llevarte por delante a tu hermana es el colmo de la miseria", decía Matamoros actuando como si estuviera indignadísimo, que advertía a su hijo:

"Si tu hermana hablara de ti pedazo de estúpido te tenías que ir de este país, a ver si te queda claro".

En cuanto a sus problemas económicos contestaba a su hijo: "Si los tengo o no siempre serán infinitamente inferiores a los tuyos" (No sabemos que problemas tendrá Diego pero lo que todo el mundo sabe es que Kiko Matamoros se encuentra en la lista de mayores defraudadores de Hacienda con una deuda que supera el millón de euros).



Además, le dejaba claro que no se ha lucrado nunca de él:

"No me has dado un duro a ganar nunca, no me haces ninguna falta, yo a ti sí porque eres una sanguijuela que vive de mí".

El colaborador recomendaba por último a su hijo que meta en una maleta su "odio", "rencor", "falta de cariño", "desagradecimiento" y "miseria" para cerrarla y facturarla: "No quiero volver a saber de ti nada en mi vida, eres un auténtico miserable, no te perdono lo que has hecho con tu hermana, espero que te denuncie, ella y la revista". Y parece que Laura podría estar dispuesta a tomar estas medidas legales.