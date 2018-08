Pillan a Belén Esteban fumando en el aeropuerto de Madrid y le cae la del pulpo

Haga lo que haga Belén Esteban siempre da que hablar, lo único es que la inmensa mayoría de las veces es para mal, aunque quizá para ella sea buena la frase que dice con ironía "que hablen de ti aunque sea bien"



Belén Esteban ha vuelto de sus vacaciones pagadas en Nueva York y nada más pisar suelo español ya ha sido noticia. Y no sólo por sus ya cansinas declaraciones en las que dice que no quiere saber nada de Jesulín de Ubrique y su cara de parecer estar amargada, sino por su comportamiento incívico y saltándose las normas.



Según recoge Exclusiva Digital, las redes sociales, en su función de 'jueces y fiscales' populares, han cargado contra la colaboradora de 'Sálvame' por, supuestamente, fumar en el aeropuerto.

Soy #BelenEsteban y me paso las leyes por el POTORRO 👇Si quiero conducir con PINGANILLO, me LO PON GO @DGTes que el semáforo está en rojo, me LO SAL TO 🙈Si me multan diré que soy DALTONICA🏄😎😹😹😹 si quiero fumar en el aeropuerto, FU MO 👇¿MEN TIEN DES? #RegresoDeNuvaYork 🙊 pic.twitter.com/o4c9jbbjLy