¡Abandono sorpresa en Sálvame!, un colaborador deja el programa definitivamente

Parece que Jesús Manuel Ruiz, colaborador de 'Sálvame' y antiguo redactor de 'Aquí hay tomate' ha elegido la semana de menos consumo televisivo para anunciar que deja el programa definitivamente.



"Me voy por decisión propia, feliz y contento", ha dicho el colaborador deja su silla vacante en ‘Sálvame' y, aunque aún no ha contado los motivos, sí deja claro que se marcha definitivamente y "con un camión de compañeros".



Luego, en un claro ejercicio de ironía hacia Rafa Mora decía: "Te voy a dar las gracias porque me has ayudado a aprender de este oficio". Se trataba de un cara a cara en el que cada colaborador tenía un minuto para decirle cuatro verdades a su compañero pero, según recoge Exclusiva Digital, Jesús Manuel lo ha utilizado también para avanzar que se iba de 'Sálvame'



"He tomado una decisión, pero yo me voy con tu aprendizaje y espero que tú aprendas mucho, lo tienes todo, te falta un poco de tus compañeros, que son maravillosos", decía Jesús Manuel al ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para quien en plató afirma existen tres tipos de personas: los amigos, los compañeros y los coincidentes en plató y tiene claro que Rafa pertenece a la tercera categoría.



"Me voy por una decisión propia, feliz y contento, con un camión de compañeros", finalizaba Jesús Manuel sin contar aún los motivos de su marcha