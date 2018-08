Makoke se pronuncia sobre la enemistad de su hija Anita Matamoros con Alejandra, la hija de Terelu

Que sea noticia que la hija de Terelu Campos y la de Kiko Matamoros hayan dejado de hablarse es un síntoma de la falta de noticias que hay en verano y la frivolidad de las que se crean.



Una supuesta enemistad entre Anita Matamoros y Alejandra Rubio que parece va a seguir generando ríos de tinta desde que salió a la luz una posible guerra entre las dos jóvenes cuando la hija de Makoke dejaba de seguir en Instagram a la hija de Terelu Campos, al parecer siendo íntimas amigas.



La primera persona que habló sobre ello fue Terelu Campos, la madre de Alejandra Rubio , en el programa 'Ya es mediodía' que intentaba finiquitar el tema para que no siguieran hablando de su hija: "Hay cosas que se sacan de mano. Al final se está hablando de dos niñas que no dejan de ser niñas", afirmaba la colaboradora de 'Sálvame', que también pidió que se dejase de hablar de Alejandra Rubio a diario en el programa y terminando con un: "Yo siempre voy a estar del lado de mi hija", en un claro mensaje al clan familiar Matamoros.



Como recoge Exclusiva Digital, también se pronunció la abuela de la niña, María Teresa Campos, que dijo que a diferencia de la hija de Kiko Matamoros, su nieta no vivía de las redes sociales, matizando al final, en una claro mensaje "no nos vamos a hacer daño", que a Anita Matamoros le tiene mucho cariño, intentando suavizar el debate.



Pero faltaba por que hablara la madre de la otra protagonista, o sea Makoke, quien daba su versión. Parece ser que una causa del enfrentamiento entre las dos influencers fue un enfado entre las dos madres después de que Terelu Campos no invitase a Makoke a la presentación de su línea de joyas 'TRLU'. La madre de Anita Matamoros desmentía al suplemento 'LOOK' que existiese tal enfado entre ella y Terelu Campos e insistía que entre ellas seguía existiendo la misma relación (no sabemos si buena o mala).



Al final A la pregunta sobre enfado de su hija con Alejandra Rubio contestaba tajante y algo borde: "Si he hablado o no con Ana sobre este tema no lo voy a decir", zanjando de esta forma la conversación referida a su hija.