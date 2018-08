Jesulín de Ubrique atiza a Telecinco desde TVE: “Esa cadena está crucificada”

Jesulín de Ubrique sigue de promoción para hacer visible su vuelta a los ruedos el próximo día 19 de agosto. Este jueves acudió al programa 'Amigas y conocidas' de TVE donde además de hablar del mundo del toreo, comentó la oferta de una cadena de televisión para ser colaborador.



La plaza de toros de Cuenca será el lugar donde el de Ubrique vuelva a vestirse de luces, tal y como él mismo cuenta en varios vídeos promocionales y cada vez que un reportero le pregunta algo. Su regreso al mundo del toreo ha propiciado que Jesulin vuelva a estar de actualidad por su profesión y que le veamos los últimos días con más frecuencia en TV para promocionar su regreso.



Tras haber estado hace unos días en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, donde fue entrevistado por su colega Francisco Rivera, y tras pasar por ‘La mañana' de TVE, este jueves se ha sentado con Berta Collado y el resto de colaboradoras de 'Amigas y conocidas', también en TVE.



Durante la entrevista, según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, Jesulín afirmó que tenía una oferta para participar en una cadena de televisión pero que había dicho que no porque "no me presto a todo". "Si yo hubiese dicho que sí a todo lo que me han ofrecido y con cheques en blanco...", aseguraba el marido de Maria José Campanario.



Tras la insistencia de Berta Collado, presentadora suplente del programa por estar de vacaciones Inés Ballester, así como de las colaboradoras por conocer a qué era lo último a lo que había dicho que no, el torero se pronunciaba al respecto afirmando que "me ofrecieron estar dos semanas en un programa de otra cadena". "No he ido porque no me veo y segundo porque hay cierta prensa y cierta cadena que están crucificados", decía en directa alusión a Telecinco.



Tras lanzar un torpedo directo a Sonia Ferrer por ser su representante quien le ofreció esta última oferta, la colaboradora le decía que "se podía quitar varias hipotecas" y que lo que le habían ofrecido era participar en dos realitys. "La última era estar unas semanas en un programa que te encierran y otra de uno que te llevan 50 días a la otra parte del mundo", decía Ferrer en clara referencia a ‘GH VIP' y ‘Supervivientes'.



En ese momento Jesulín aprovechó para recordar el por qué dijo "en mi hambre mando yo" en su última promoción del regreso a los toros, añadiendo que también tenía una oferta de otra cadena para ser tertuliano. -imaginamos que se refería a Antena 3-



También hablo del momento por el que pasa la fiesta de los toros. Tras preguntarle nuevamente Sonia Ferrer qué pensaba de los antitaurinos, Jesulín los definía diciendo que "son muy cuadriculados y es muy difícil explicarles algo". "El final del toro bravo es morir en la plaza de toros. No voy a permitir que se alegren cuando pasa una tragedia. Demasiado bien nos portamos los toreros con los antitaurinos", añadía el diestro para finalizar