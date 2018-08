El brutal cabreo de Alba Carrillo con 'Ya es mediodía' y Sonsoles Ónega solo cinco días después de su fichaje

Hace tan solo cinco días que se oficializaba el fichaje de Alba Carrillo por 'Ya es mediodía', el programa que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco y que está producido por Unicorn Contents, la productora que pilota Xelo Montesinos, y la modelo ya reniega de sus compañeros y se cabrea con el programa.



A Alba Carrillo no le ha hecho "ni puñetera gracia" -usando sus propias palabras- que sus compañeros de 'Ya es mediodía Fresh' se hayan posicionado a favor de su ex Fonsi Nieto. Esta actitud ha molestado enormemente a la colaboradora quien que no ha podido disimular su disgusto ante las cámaras.

Pero lo paradójico del caso no es que haya sido por algo injusto ni por hacer que se mosqueara de forma gratuita. El cabreo de Alba, como la mayoría de ellos a los que nos tiene acostumbrados, es ilógico por decirlo de una manera fina.



Alba se ha sentido molesta, y de ahí ha sobrevenido su enfado, porque sus compañeros de programa han agradecido el amable trato que han les dispensó Fonsi Nieto en su última actuación como Dj,



Según recoge Exclusiva Digital, Alba había aceptaba el reto, que le proponía el también colaborador del programa Miguel Ángel Nicolás, de presentarse en la localidad toledana de Navalcán, donde Fonsi tenía previsto ofrecer una actuación. Sin embargo, poco después de que finalizara 'Ya es mediodía' la abogada de Alba Carrillo les llamaba para recomendar que no acudiera.



"No fui porque me recomendaron que me estuviera tranquila y así evitar cualquier demanda al honor y esas cosas", explicaba la colaboradora.



Hasta el pueblo en fiestas, se desplazó al final el reportero José Araque, que vivió la actuación de Fonsi. El Dj salió al escenario a la hora prevista (las dos de la madrugada) e hizo vibrar a un público que estaba totalmente entregado. Pero no solo estuvo pendiente de animar al público, sino de que el equipo de 'Ya es mediodía' pudiera moverse a sus anchas por las mejores zonas del escenario y así obtener las mejores imágenes.



Sin ningún tipo rencor y muy profesional, no solo les facilitó el trabajo, sino que además contestó muy amablemente a las preguntas de Araque. "Fue superprofesional. Nos atendió y estuvo superencantador", afirmaba el reportero.



Ante la pregunta de cómo llevaba que Alba fuera colaboradora del programa, sin querer entrar en más polémicas con ella, respondía: "Con mucho trabajo y mucha felicidad".



El reportero recogió también testimonios entre algunos vecinos del pueblo, quienes no paraban de decir que Alba tendría que haber estado allí también y de paso aprovechar para "hacer las paces con Fonsi".



"Si me llaman "zumbada" estoy encantada de no haber ido a Navalcán", decía la modelo visiblemente molesta.



Fonsi Nieto triunfó como gran atracción en Navalcán y también conquisto al equipo de 'Ya es mediodía', para disgusto de Alba Carrillo, que dejaba de participar en la mesa 'rosa' y se dedicaba de increpar a sus compañeros por defender a su 'ex'. "No vamos a atacar a Fonsi cuando ha tratado de maravilla a nuestro compañero", le decía Miguel Ángel Nicolás. "Como queréis tanto a Fonsi, preguntarle a él", espetaba la ex supervivientes para dejar claro que no iba a continuar en ese debate.



Repetimos, solo 5 días contando hoy lleva Alba Carrillo en 'Ya es mediodía', ¿Será capaz de aguantar otra semana más? ¿Continuará formando parte del equipo de 'Fresh'?



Seguiremos hablando de la modelo y del programa.