Rafa Mora, más solo que la una, se convierte en el 'apestado' de 'Sálvame'

Hace unos días que circulan en los medios ciertos rumores sobre la posibilidad de que 'Sálvame' reduzca el número de colaboradores.



Este mismo jueves Jesús Manuel Ruiz confirmaba públicamente en el programa que se iba definitivamente del mismo, y a Rafa Mora le sometían al humillante juego de poner en duda su continuidad, como ya hicieran en su día con Terelu Campos y Lydia Lozano.



Según recoge la web de T5, las pullas, críticas, informaciones o comentarios de Rafa Mora han sacado de quicio a casi todo los colaboradores de 'Sálvame' y ya hay quien ha pedido que le paren los pies. Con este argumento, la dirección del programa ha dado la voz a los colaboradores y a la audiencia a través de Twitter preguntando ¿quieren que Rafa siga trabajando con ellos?



Aunque ninguno de los colaboradores ha emitido un voto negativo, ya que saben que mañana pueden hacerles lo mismo a cualquiera de ellos, en redes sociales los 'haters' de Rafa han hablado alto y claro: la mayoría no le quiere como colaborador. Sin embargo, él tiene claro que no son más que fans encubiertos y les llama "frikis".



La forma de actuar y el estilo del extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', casi nunca gusta a sus compañeros, es más, de hecho saca de quicio a muchos y, como prueba de ello, Mila Ximénez ya ha pedido que se le paren los pies.



Según han recogido nuestros compañeros de Exclusiva Digital, el programa de este jueves recordaba algunos de sus numerosos enfrentamientos, dejando en evidencia que Rafa se está quedando más solo que la una.



"Estoy solo desde el día que llegué a ‘Sálvame", decía el musculoso colaborador, asegurando que al principio hubo personas que se lo pusieron "muy difícil" y otras que le dejaron trabajar como Kiko Hernández, Matamoros, Mila Ximénez o Patiño: "hay gente que quizás tiene más confianza en sí misma y considera que su puesto no corre peligro".



"Hay muchos culos para pocas sillas", era la frase con la que Rafa Mora resumía todo, a la vez que acusaba a sus compañeros de tenderle "trampas" y, por ello, él no tendrá escrúpulos. Tiene claro que quiere seguir en su puesto, pero tampoco tiene miedo a perderlo: "he ahorrado mucho y me lo he montado bien".



Y, dicho esto, Rafa se ha enfrentado cara a cara con cada uno de sus compañeros...



Gustavo González era el primero en tomar la palabra contra el colaborador. Le acusa de mentir cuando ha hablado de su exmujer, también de haber calumniado a su actual pareja, la ex actriz porno María Lapiedra y, por último, de filtrar un dato sobre su hijo: el lugar donde entrena. Sin embargo, Rafa Mora lo ha negado y le ha advertido que si no rectifica podría recibir una notificación en su casa.



Por su parte Lydia Lozano le ha reprochado su acritud cuando ella le ha ayudado a preparar los programas. "Que esta señora diga que me ayuda cuando no me da ni los buenos días a veces es de traca", le respondía Rafa que además le ha recordado que su trayectoria en televisión ya es larga. La colaboradora no podía dar crédito a lo que escuchaba y le llamaba "mentiroso" y "mal compañero".



Chelo Gª Cortés no se ha quedado atrás calificando la actitud de Rafa como "machista". Además, le ha mandado un burofax a través de su abogado para que deje de hablar de su vida privada: "estoy harta de tus mentiras respecto de mi vida íntima y privada". Para Chelo, su compañero podría ser un buen colaborador, pero sin utilizar para ello "malas artes" o "cosas sucias".



"Me sabe fatal que puedas pensar eso porque no me veo identificado", respondía Rafa que argumentaba que lo que más respeta es la mujer.



Carmen Borrego le ha dejado las cosas claras reprochándole los ataques que ha protagonizado contra su hermana. La colaboradora le ha recordado que Terelu le ayudó cuando tuvo una crisis con su pareja, Macarena: "se lo has pagado guarramente". Pero Rafa respondía dejando claro que su hermana sabe defenderse y, aunque ahora tienen un trato cordial, siente que Terelu Campos le ha hecho "feos muy fuertes" como no invitarle el día de Nochevieja a su fiesta.

Jesús Manuel Ruiz, que decía adios al programa, tiraba de ironía y le daba un consejo a Rafa: "Te voy a dar las gracias porque me has ayudado a aprender de este oficio". Para él, Rafa Mora no es ni amigo ni compañero, solo un "coincidente en plató".



Y, tras la que probablemente fuera una mala tarde para el colaborador, hacían recuento de votaciones y ninguno de los colaboradores había votado para que se marche (con lo que Rafa ha llamado falso a más de uno) pero los espectadores no opinan lo mismo. A través de votos en Twitter, han dado su valoración y: quieren que Rafa deje de ser colaborador. Sin embargo, al aludido no le ha afectado ni lo más mínimo: cree que los 'haters' no son más que "fans encubiertos" y les ha llamado "frikis" en varias ocasiones.