La hija de Bigote Arrocet veta a Terelu y Carmen en su comida con Mª Teresa Campos

Tras su visita a Buenos Aires, 'Las Campos' continúan con su personal reality viajando hasta Chile donde su intención es conocer a la familia de Bigote Arrocet.



Pero este viaje les va a deparar más de una sorpresa y no precisamente agradable, sobre todo para Terelu y Carmen.



A pesar del presunto entendimiento que se había mostrado con la familia del humorista, parece que no es oro todo lo que reluce



Según recoge Exclusiva Digital, la emoción de María Teresa Campos por ver a María Gabriela, la hija de Edmundo, quedaba más que clara con la reacción de la presentadora "¡Qué ganas tengo de verla!", pero en ningún momento se podía que, por detrás, se estaba cociendo un conflicto que amenazaba con desestabilizar, nuevamente la aparente tranquilidad del clan familiar Campos, tras el enfado de la matriarca del clan con sus hijas en Buenos Aires que creó una gran tensión que casi arruina el viaje.



Mientras Edmundo y María Teresa se dirigían al encuentro de la hija del humorista, Carmen Borrego corría a contarle a Terelu lo que acababa de ocurrir: "María Gabriela ha pedido expresamente que no vayamos nosotras, solo quiere comer con mamá y con Edmundo".



Tremendo mazazo al que Terelu no daba crédito: "¿Me lo estás diciendo de verdad?", insistía sin poder creerse lo que le acaba de oír a su hermana pequeña



Carmen le contesta: "No le amarguemos la comida y ya veremos cómo lo resolvemos". Más realista que Terelu, la hija meno de la Campos prefería que fuesen a la comida y luego ya hablarían con su madre y con Bigote. "Me preocupa más mamá que Edmundo", apuntaba. "La reacción de mamá no va a ser buena". Tampoco es de extrañar, claro. Que alguien diga explícitamente que no quiere ver a sus hijas y que no vayan a una comida 'familiar' no es algo que se reciba con agrado.



Veremos el próximo martes 21 de agosto en que queda el culebrón familiar Campos.