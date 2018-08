Purga soviética en RTVE: Rosa María Mateo fulmina a Víctor Arribas del canal 24 horas

PSOE y Podemos no están dejando títere con cabeza en RTVE, esa misma televisión que presuntamente venían a despolitizar. Al último que le ha tocado ver como 'rodaba su cabeza' ha sido a Víctor Arribas, director y presentador de 'La Noche en 24 horas', la tertulia que emite de lunes a viernes la televisión pública en Canal 24 Horas



Aunque aún no se ha hecho oficial, según recoge EsDiario fuentes de la casa lo han han confirmado al digital, informando que Arribas ha recibido ya la llamada de la nueva directora de los Servicios Informativos de RTVE, Begoña Alegría, comunicándole que no seguirá al frente del programa a partir de septiembre.



Quizá lo más sorprendente, al margen de la escabechina que está haciendo Rosa María Mateo, es que Arribas había logrado situar La Noche en cifras récord después de dos temporadas dirigiendo la que está considerada la tertulia más plural del ente público, como así lo avalan informes internos.



Su audiencia es superior a la media conseguida por el Canal 24 horas: habitualmente está por encima del 2% de la cuota de pantalla, habiendo noches que ha estado incluso por encima del 3%.



Casualmente, según recoge Exclusiva Digital, el que será el nuevo conductor de Los Desayunos de TVE, Xabier Fortes, dirigió La Noche en 24 horas hasta la llegada del PP al Gobierno en 2011. Y ni por asomo conseguía esos datos de audiencia. Tampoco Sergio Martín, a quien sustituyó Víctor Arribas, logró ese share



De momento se desconoce quién será el nuevo presentador a partir de septiembre. Se habló de Elena Ochoa pero al parecer no ha cuajado. En los mentideros de RTVE se especula con que pudiera ser Marc Sala, de la delegación de Cataluña, que precisamente este viernes se encargó de la retransmisión en directo de los homenajes por los atentados de Barcelona y Cambrils.



Esta semana también se ha conocido la defenestración del hasta ahora presentador de Las Mañanas de RNE, Alfredo Menéndez, apartado del tramo informativo del programa -lo hará Íñigo Alfonso- y relegado al de magacín.