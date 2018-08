María Patiño, incapaz de poner orden en el plató de 'Sábado Deluxe'

"Miserable", "rastrero", "montajista", "vendes a tu madre por la audiencia"... éstos son algunos de los calificativos que ha dedicado Carlos Lozano a Diego Arrabal. El colaborador del 'Deluxe' ha acusado sin ningún tipo de prueba que la historia a tres entre Mónica Hoyos, Miriam Saavedra y el presentador es un montaje. Lozano, histérico y al borde de un ataque de nervios, estallaba contra el fotografo de Marbella : "Todos sabemos lo que eres tú, un montajista". El escándalo explotaba tras la publicidad, cuando Arrabal le ha confesado una malicia y luego, en directo, se lo ha negado en la cara a Lozano. A partir de ahí, María Patiño era incapaz de poner fin a la agresiva situación y no podía hacer nada para mediar.



Nuestros compañeros de Exclusiva Digital han recogido el vergonzoso espectáculo que tuvo lugar en ‘Sábado Deluxe'

"Me ofende que tú vengas por un lado de una forma y luego vengas por otra. ¿Estamos en directo ya? Mira a mi lo que me molesta de ti es que eres la típica persona que vas 'ay mira, no sé qué, y luego...', sabes porque te voy a dejar al descubierto y eres un montajista? Porque en el pasillo me has dicho 'es que te lo he dicho para que te vengas arriba, porque como hay que dar juego.." decía Carlos Lozano a Diego.

Arrabal: "Totalmente falso".



Carlos Lozano: "Qué cínico eres ¡¡Cínico!!"



Arrabal: "Estás muy nervioso. Por qué no te sientas"



CL: "¿No querías esto? ¿No quería show Diego Arrabal? Pues este es el show que tú quieres, imbécil. Venga hombre, con toda tu cara me dices, te lo he dicho para que te subas un poco..."

A todo esto María Patiño intentaba que Carlos Lozano se contuviera..."Carlos, Carlos..."



CL: "Tu por audiencia vendes a tu madre, chaval".



Patiño: "Carlos, lo único que te pido...Por favor os lo pido. Me puedes escuchar Carlos..."



CL: "Es un miserable, falso...pero si es que lo ha dicho...Vendes a tu madre por audiencia, yo no".



Patiño: "Me puedes escuchar a mi un segundo, por favor . A ver, aquí no se insulta a ningún colaborador ni ningún colaborador insulta al invitado. (María era interrumpida continuamente por Carlos Lozano). Me voy a enfadar y no quiero.. Me puedes escuchar. No debo enfadarme ni quiero porque además es que voy a decir algo Carlos. Yo lo único que pido, y soy una representación de la pasión, de la vehemencia y de la discusión, es que por favor no os insultéis, y lo que le iba a decir a mi compañero Diego sin saber si hay montaje a tres o a dos, es que cuando hemos emitido las imágenes de Hugo con Miriam, yo lo que he percibido, que puedo estar equivoda, es que él no podía ver esas imágenes porque le provocaban dolor. Puede que Carlos sea un buen actor, yo digo que lo que percibido, y es lo que llevo intentado transmitir desde hace doce minutos"



Arrabal: "¿Puedo hablar? Yo lo único que pido es que me pida perdón por las palabras, lo primero..."



CL: "Pide tú perdón por engañar al público..."



Arrabal: "Pero me dejas hablar. Que yo no engaño a nadie. Es que te veo muy nervioso"



CL: "Júralo por tu madre que se muera que no lo has dicho. No lo vas a jurar, no puedes jurarlo. Eres un mentiroso. No me dirijas la palabra en tu vida..:"



Patiño: "Carlos ¡por favor te lo suplico!. Me puede ayudar alguien. Podéis bajarles los micros. Bien, hablo con el público. Yo creo que todos sabemos los códigos de este programa, uno pregunta y se le deja hablar al invitado, y cuando preguntan mis compañeros o lanzan sus teoría se le deja hablar al colaborador. Creo que estamos todos capacitados. Entiendo por la situación que está pasando, pero ya que eres un compañero, ayúdame"